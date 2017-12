Entre gritos e insultos por parte de jubilados y agrupaciones sociales, el ministro Dujovne sostuvo: "No tenemos el número porque todavía falta conocer la evolución de los salarios del cuarto trimestre y la recaudación de diciembre". "La fórmula correspondiente a marzo no fue generada. Es una fórmula muy difícil de entender", indicó. "Dicen que va a haber un aumento cercano al 0%, cosa que no va a ocurrir, estamos implementando una fórmula que impida eso", resaltó.