La Armada Argentina informó este lunes que la meteorología "no es óptima", pero "no dejamos de buscar" al submarino ARA San Juan, que desapareció hace 26 días con 44 tripulantes a bordo.

"La situación es difícil para todos, principalmente para los familiares", sostuvo el vocero de la Marina, Enrique Balbi, en la conferencia de prensa del día.

Agregó que se investiga un nuevo indicio a 700 metros de profundidad. Y el domingo investigaron otro a 1.000 metros, según aclaró la fuerza.

A casi un mes del último contacto con el ARA San Juan, todavía es un misterio qué sucedió el 15 de noviembre cuando el sumergible navegaba rumbo a su apostadero en Mar del Plata a la altura del golfo San Jorge.

"No hay indicios de un ataque externo", reforzó Balbi ayer, para desactivar rumores que incluyeron hasta un misil inglés.

Respecto del operativo internacional de búsqueda, el vocero sostuvo que "no hay fecha tope" y que algunas naves dejan el área por reabastecimiento.

En cuanto al destino que llevaba el ARA San Juan al desaparecer, Balbi aclaró que el comandante de la nave decidió dirigirse al apostadero en Mar del Plata.

La otra alternativa era Puerto Belgrano, dijo, porque otros puertos del litoral no son aptos para recibir un submarino.