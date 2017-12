Tagliapietra: “No lo quieren encontrar”

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, ofreció ayer un nuevo parte en relación al operativo de búsqueda del ARA San Juan y, entre otros conceptos, reconoció que se está “complicando” la tarea por las características irregulares del área de rastrillaje donde “las profundidades aumentan hasta 200 metros más”.

Sin embargo, Luis Tagliapietra, el padre de uno de los tripulantes del submarino desaparecido, consideró que con esta nueva información, la Armada “está anunciando su propio fracaso”. “Lamento no haberme equivocado; cuando anunciaron el cese del programa de rescate era terminar con todo tipo de esperanza de buscarlos y encontrarlos. Progresivamente nos han enfriado hasta llegar a este punto; nos van preparando para decir hasta acá llegamos”, relató en una entrevista que concedió en América.

En este sentido, cuestionó el rol de la Armada, encargada de la planificación de los buques que rastrean en la zona del Golfo de San Jorge. “Presiento que algo no nos están contando. Tengo más fe en que aparezcan por nuestros propios medios que con todo esto que hicieron”, afirmó Tagliapietra, al tiempo que convocó a barcos y aviones privados para buscar al submarino desaparecido.

“No quieren o no pueden, por las razones que fueran, no dan con el submarino y están reconociendo su propio error; me asusta que como son tan cagones, y cuidan tanto su puesto, y nunca van a reconocer los errores, vamos en tendencia a que hagan lo necesario para ocultar todos los errores”, expresó.