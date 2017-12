El Gobierno dejó entrar a activistas extranjeros

A cuenta gotas, el Gobierno argentino revisó los rechazos de ingreso al país de integrantes de ONG's cuyos gobiernos hayan dado garantías de los procederes de los afectados y de las organizaciones a las que representan. Es por esto que el Ejecutivo dio a conocer que Genevieve Azam, Christophe Aguitton e Isabelle Bourboulon, miembros de Attac France, ya se encuentran en el país. Los tres no podían ingresar.

Adicionalmente, el Gobierno argentino ha autorizado la participación en la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) del ciudadano belga Michel Cermak, referente de la ONG Cndd/11.11.11, luego de haber recibido las seguridades del viceprimer ministro belga y del ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, apoyando el compromiso efectuado, por escrito, de parte de Cermak.

El documento indica que nunca ha existido intención alguna por parte de la ONG 11.11.11, ni de su persona, de llamar a manifestaciones de violencia o actividades durante su estadía en Argentina, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la Conferencia, y se compromete a respetar la ley argentina y el orden público.

Con respecto al ciudadano noruego Petter Titland, integrante de la ONG Attac, el Gobierno de ese país lo ha respaldado formalmente afirmando que “no ha estado involucrado en acciones violentas ni tampoco ha incitado a otros a cometerlas”. Debido a esta intervención formal del Ejecutivo noruego se ha permitido su participación en la Conferencia. Titland había sido deportado a Brasil cuando intentó ingresar a la Argentina. “El argumento para no dejarme entrar fue que había contenido violento en nuestra página web. Pero no hubo contenido violento. Ni explícito ni implícito", dijo desde Brasil.

Luego de que se conociera que el Gobierno no dejaba ingresar a activistas y que algunos habían sido deportados, se levantó una fuerte presión internacional de los países de origen de los activistas. Fue una de las presiones que influyeron para que el oficialismo cambiara de parecer.