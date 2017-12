Amplían la búsqueda hacia el norte

Los dos objetos analizados en el fondo del lecho marino "no corresponden" al submarino ARA San Juan, perdido desde hace 24 días, y señaló que "se aumentó el área de búsqueda" hacia el norte, siguiendo la ruta que el navío llevaba hacia Mar del Plata, según explicó el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, en un nuevo parte oficial.

Balbi ilustró el nuevo parte con una imagen y un video de objetos hallados y analizados en el área de búsqueda del submarino. "Visualizada por (el minisubmarino) Panther Plus, la fotografía ya fue analizada por especialistas y no corresponde al submarino San Juan", explicó sobre el primer hallazgo que, según contó, fue localizado a 833 metros de profundidad.

Tras la primera foto, el portavoz de la Armada mostró un video que corresponde al buque ruso Yantar, que grabó un objeto a 940 metros, que corresponde a una formación rocosa con incrustaciones. Y aclaró que "la forma redondeada de la roca y la longitud suponían que podía ser el submarino San Juan".

"Queda un objeto pendiente (de análisis). Se va a encargar el (buque) Atlantis, con su equipamiento a bordo. Y hay uno más al norte que va a ser visualizado posteriormente", aseveró.

Balbi especificó que "se aumentó el área en la parte norte, que es la dirección que llevaba el submarino para ir a Mar del Plata. Al noreste del área está el Austral y al noroeste, el (buque) Angelescu".