Nueve presos

Con las detenciones en la causa del memorándum de entendimiento con Irán ya son nueve los ex funcionarios kirchneristas detenidos. La lista la integran: Carlos Zannini, Héctor Timerman, Luis D'Elía, Ricardo Jaime, José López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Amado Boudou y César Milani.

Ninguno de ellos tiene condena, excepto Jaime, y están detenidos porque los jueces entendieron que en libertad podían entorpecer la causa. Jaime tiene tres condenas, tragedia de Once, dádivas e intento de robar prueba en un allanamiento, pero no está encarcelado por esos expedientes, sino por otros en los que todavía no fue juzgado.

Todos están detenidos en las cárceles de Ezeiza o Marcos Paz, excepto Timerman, que cumple prisión domiciliaria. La mitad por decisión del mismo juez federal: Claudio Bonadio. Ese magistrado también ordenó la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner y para concretarla le solicitó al Senado su desafuero.