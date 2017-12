El kirchnerista Carlos Zannini fue trasladado al penal de Ezeiza

Al cumplirse 24 horas desde su detención, Carlos Zannini, el ex candidato a vicepresidente de la Nación y ex secretario de Legal y Técnico K, dejó el calabozo individual de 2 por 3 metros de la seccional de la Policía Federal en Río Gallego y fue trasladado hacia el aeropuerto de la capital santacruceña para abordar el vuelo 1883 de Aerolíneas Argentinas rumbo a la Ciudad de Buenos Aires.

El vuelo llegó a Aeroparque minutos antes de las 6 de la mañana y fue trasladado a Comodoro Py donde permaneció dos horas. Finalmente, el Servicio Penitenciario determinó que sea llevado al Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza. Su abogado Mariano Fragueiro Frías señaló a Clarín que el lunes "apelaremos el procesamiento con prisión preventiva" y que "no se pedirá el excarcelamiento, nos concentraremos en conseguir que se evalúe el procesamiento".

De saco azul, camisa a cuadros y zapatos color marrón sin cordones, Zannini llegó en el marco de un importante operativo de seguridad a los tribunales de Retiro. Estuvo alrededor de dos horas, donde se le realizó en la Unidad 29 el ingreso formal al Servicio Penitenciario Federal: se le tomaron las fotografías correspondientes, las huellas dactilares y se le realizó un primer chequeo médico.

Fue cerca de las 9 cuando rodeado de tres escudos del servicio penitenciario cuando salió del edificio el ex candidato a vicepresidente. La decisión inicial por una cuestión de protocolo, es que sea trasladado al Hospital del Penal de Ezeiza donde desde la noche del jueves, están Jorge Khalil y Fernando Esteche. El ex piquetero Luis D´Elía en tanto, fue alojado en el hospital del penitenciario de Marcos Paz.

Carlos Zannini fue procesado por el juez Claudio Bonadio por los delitos de traición a la Patria y encubrimiento agravado, con un embargo de 50 millones de pesos al igual que Cristina Kirchner. Quedó detenido el jueves a la madrugada cuando salía de una cena familiar en la capital santacruceña.

Su prisión preventiva se ordenó en el marco de la causa que se inició con la denuncia del fallecido Alberto Nisman. La principal acusación recayó sobre la ex presidenta y sus funcionarios Zannini, Héctor Timerman, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, por "orquestar un plan" para dotar de "impunidad a los iraníes acusados del atentado de la AMIA", con la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Las primeras horas de Zannini en prisión transcurrieron entre la visita del abogado Alejandro Baldini -también representante en el sur de Víctor Manzanares, contador de la ex presidenta y preso hace varios meses-, dos amigos y parte de su familia. Le llevaron frazadas, sus medicamentos y algo de comer. Desde que dejó la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2015, Zannini se refugió en Río Gallegos, donde no sólo se jubiló con la Caja de Previsión santacruceña, sino que consiguió un nombramiento por parte de Alicia Kirchner: lo designó director del Banco Santa Cruz en representación del gobierno provincial.

El regreso a sus pagos no fue sencillo: sufrió algunos escraches y varios gremios pidieron su renuncia al directorio del Banco. Eligió el perfil bajo, mostrarse poco.