CFK: “Macri es el máximo responsable”

En una conferencia desarrollada en la tarde de ayer, la senadora nacional Cristina Fernández de bejerció una sólida defensa contra el procesamiento del juez Claudio Bonadio. Aquí sus frases más importantes.

“Macri es el máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. Mauricio Macri es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial. Quieren asustar a la dirigencia política, a la gente en la calle, a la dirigencia sindical. Quieren intimidar y asustar para disciplinar”.

“Quiero recordar que se trata de un acto de política exterior, no judiciable, que además mereció el tratamiento del parlamento argentino”.

“Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Lo que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. No sólo viola el Estado de derecho, sino que busca provocar daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la Justicia y la democracia, no hay causa, no hay delito, no hay motivo, se juzgó y no hay causa. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe, el presidente Macri también lo sabe”.

“En este procesamiento, Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas, Embajada y la Amia, son actos de guerra, no son atentados terroristas. Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico para traer de los pelos a la figura de traición a la patria. Esta figura solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Asimila dos atentados terroristas a actos de guerra”.

“Esta madrugada, cuando se dispuso la detención de (Carlos) Zannini, se produjo entre las 2.30 y las 3, en Río Gallegos. No solamente había cámaras de TV y de fotos, convengamos que no estamos en Capital Federal y no eran las 10 de la noche. Estamos hablando de Río Gallegos a las 2.30 de la mañana. A esa hora se desató en la red una actividad solamente imputable a los trolls del Gobierno sobre esta cuestión.

“Posiblemente recurra a un tribunal internacional”.

No hay “órdenes secretas, no se conoce esa categoría. Y si hay alguien que dio órdenes en algún caso no fui yo. Eso es para series de Netflix. No tiene asidero ni jurídico ni institucional”.

“Me acusan de traición a la patria sin fundamento, que es un insulto a la inteligencia de los argentinos. No creo que los argentinos puedan creernos capaces de traicionar a la patria”.