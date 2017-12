Picetti ni siquiera pudo entrar al recinto de sesiones

Joanna Picetti, la candidata que fue excluida de la lista de legisladores nacionales de Vamos Juntos en la Capital después de las Paso por presunto maltrato infantil, intentó participar ayer por la mañana de la ceremonia de jura de diputados en el Congreso. No pudo y antes de retirarse labró un acta con un escribano público.

Picetti, que espera un fallo de la Cámara Nacional Electoral para saber si puede asumir o no su banca, sorprendió al presentarse con un escribano en el parlamento.

Como el personal de seguridad impidió su ingreso a la Cámara baja, la diputada electa encabezó la elaboración del acta y se retiró.

Picetti ocupó el octavo casillero en la lista de candidatos a diputado de Vamos Juntos por la Capital. Después de las primarias, la líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, hizo una presentación ante la Justicia para que Picetti sea marginada. Carrió, que encabezó la nómina del oficialismo porteño, escuchó personalmente el testimonio de la hija mayor de Picetti y se convenció. “Ella no puede estar en la lista. No va a asumir”, sentenció.