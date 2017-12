Protesta de piqueteros frente al Ministerio de Desarrollo Social

Unos 4.500 manifestantes de la agrupación Polo Obrero mantenían cortado ayer la Avenida 9 de Julio entre Belgrano y Moreno en el sentido Sur, provocando grandes demoras en el tránsito. Según informaron fuentes del Gobierno de la Ciudad, no afectado el Metrobus.

La agrupación piquetera busca instalar carpas por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Desarrollo Social. La protesta se repite en otras ciudades del país.

Además, oficiales de tránsito desviaban el flujo vehicular en distintos puntos de la traza para evitar un caos mayor.

Asimismo, estaba cerrada por precaución la zona de Plaza de Mayo por protestas de unos 15 a 20 manifestantes en el lugar, aunque el tránsito seguía circulando.

Este es el primero de una serie de cortes y manifestaciones que se darán durante diciembre.

Mañana miércoles la izquierda organiza una movilización a Plaza de Mayo en contra de las reformas laboral y previsional.

Los movimientos sociales acompañarán la marcha con algunas columnas, pero juegan a una movida propia para el miércoles 13 con cortes de ruta en todo el país y una marcha al Congreso.

Rechazan las reformas que promueve el Gobierno, pero aparte reclaman por tres leyes propias y porque los beneficiarios de AUH y jubilados perciban un plus por fin de año.

Si para el 22 no hubo respuesta, evalúan montar, los días 23 y 24, "La Navidad de los pobres" en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Llevarían carne y embutidos para hacer una choriceada en pleno centro.