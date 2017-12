El recorte que aplicará la gestión Cambiemos

El Gobierno se dispone a realizar un duro recorte de los directorios en los organismos descentralizados, los organismos desconcentrados y las empresas estatales, designaciones políticas que realiza el Poder Ejecutivo y que suelen cambiar con los cambios de administraciones. Son 86 organismos y una cifra similar de empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, otras en las que tiene participación accionaria minoritaria y otras que directamente están en liquidación.

No se trata de algo sencillo, ya que los organismos descentralizados son, justamente, entidades con patrimonio y personería jurídica propias, así que -formalmente- el Ministerio de Modernización no puede ocuparse del recorte. Los organismos desconcentrados, en cambio, no poseen personería jurídica, pero sí autonomía funcional. Quien está a cargo de esa ingrata tarea es Jefatura de Gabinete de Ministros, aunque el análisis lo hizo Modernización.

Todos los ministerios tienen organismos a cargo, algunos muy conocidos. Entre los que tienen mayor cantidad está, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que tiene el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En cada uno de ellos tiene entre 3 y 6 directores, muchas veces distribuidos entre las organizaciones del campo y la agroindustria, en la mayoría de los casos rentados. En general, suelen tener personal a cargo, incluidos choferes y, por supuesto, viáticos al interior y exterior pagos.

También en el Ministerio de Cultura hay gran cantidad de organismos, como es el caso del Ballet Nacional, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional Juan D. Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, el Teatro Nacional Cervantes, y varios más.

Otro caso es el del Ministerio de Energía y Minería, que tiene el Servicio Geológico Minero Argentino, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) y la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá. O el del Ministerio de Transporte, que tiene la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt), y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), entre otros.

Son todos casos distintos y, en muchos casos, solo hay un director, que conduce el organismo. Pero en Modernización hicieron un detallado análisis de cada uno, saben cuántos directores hay, qué remuneración reciben y cuáles son sus funciones específicas.