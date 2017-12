Michetti y el conflicto mapuche: “Algunos actos que realizan parecen terrorismo”

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, consideró que “algo extraño hay” detrás de los reclamos de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y sostuvo que “algunos actos que realizan parecen terrorismo”.

“Obviamente que es un tema difícil de atacar y difícil de poner en caja porque no es una cosa normal que 60 o 70 (personas), porque es verdad, no se sabe bien cuántos son, aparezcan casi de la nada, porque la verdad que no existían antes, es raro, ¿no?, que de golpe surja esta violencia en el sur cuando antes no existía, reclamando tierras que antes tampoco eran de los mapuches”, opinó al respecto la funcionaria nacional.

En este sentido, la vicepresidenta se refirió a Rafael Nahuel, el joven asesinado durante un enfrentamiento entre la Prefectura y un grupo de manifestantes que reclamaba unos terrenos en Villa Mascardi, Bariloche, y que, según explicó ella, “estaban armados”.

“Se sabe que la bala es de 9 mm, se sabe cómo entró. Se está haciendo la investigación que hay que hacer y se verá y se tratará como hemos tratado todos los temas con total transparencia y con toda la verdad sobre la mesa sin ocultar nada y sabiendo que si hay algo que se hizo mal, se va a decir que se hizo mal”, aseguró Michetti en declaraciones televisivas.

“Pero creo que hay que tener en cuenta que acá estamos defendiendo a los ciudadanos, tenemos que defender a los ciudadanos y empezar a pensar de una vez por todas que realmente el Estado tiene que hacer uso del monopolio de la fuerza porque sino cualquier persona te desacata la Constitución, las leyes argentinas y estamos como estamos”, sentenció la vicepresidenta.