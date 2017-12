Lograron identificar 88 tumbas de soldados argentinos sepultados como NN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) informó que se logró la identificación de 88 de las 121 tumbas de soldados caídos en Malvinas que permanecían sin nombre desde la guerra de 1982, según el informe que el organismo les entregó en Ginebra a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido.

Se trata del informe final del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) sobre las 121 tumbas no identificadas de soldados argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas y se encuentran enterrados en el cementerio de Darwin, que fueron analizadas este año por un equipo forense, informaron fuentes oficiales.

Después de recibido el informe, el Gobierno comenzará la semana próxima en Buenos Aires una serie de entrevistas individuales con los familiares para informarles el resultado de los análisis de ADN, un proceso que se extenderá durante todo el mes de diciembre, y que culminará con la organización de un viaje a las islas, informaron fuentes oficiales.

Los familiares -que residen en distintas provincias del país- ya comenzaron a ser contactados telefónicamente por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, y fueron citados a reuniones en Buenos Aires en distintas fechas, que se realizarán en la sede de la secretaría, que funciona en el predio de la ex Esma.

En casos excepcionales de que, por razones de salud o edad avanzada no puedan concurrir, una delegación oficial les llevará personalmente la información. Durante todo el proceso, los familiares vienen siendo asistidos por un equipo multidisciplinario integrado por miembros de la Secretaría de Derechos Humanos y especialistas del Centro Ulloa, un organismo que brinda asistencia a víctimas del terrorismo de Estado y de violaciones a los derechos humanos ocurridas en contextos democráticos y de situaciones de tragedia o catástrofe.

También integran este grupo especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Escribanía General de la Nación. Todas las instituciones intervinientes participarán de las entrevistas con los familiares, se informó desde la Secretaría que conduce Claudio Avruj.

En septiembre, una vez concluidos los trabajos de exhumación en Darwin, el equipo forense informó que fueron exhumadas en total 121 tumbas, y no 123 como se había indicado en un principio. “Somos optimistas en el resultado porque todo el proceso se desarrolló según lo previsto”, dijo el coordinador operacional para el proyecto en el Cicr, Laurenz Corbaz.