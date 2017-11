El desconsuelo de los familiares al enterarse que la Armada terminó el rescate

Las 44 familias de los tripulantes del ARA San Juan reaccionaron como pudieron a la noticia de que la Armada dio por terminada la fase de "rescate" en el submarino y dio inicio a una segunda fase de búsqueda de la nave, en la que intentará localizar al navío.

Luis Tagliapietra, papá del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, se mostró indignado porque se enteró del cambio de operativo por televisión y contó que está “destuido”. "A mí no me comunicaron nada. No me llamaron más desde el jueves pasado", dijo en conversación con TN.

Minutos después del comunicado de la Armada, el hombre lamentó: "Es cruel. No lo entiendo. Es golpe tras golpe. Es otra mentira más. Nos prometieron que los iban a buscar hasta que los encuentren. Ahora van a seguir con la búsqueda, pero va a ser de otro tipo". Y afirmó que las autoridades “tiraron abajo las esperanzas" de las familias.

Cerca de diez familias abandonaron el edificio del Casino de Oficiales de la Base Naval de Mar del Plata tras escuchar al vocero de la Armada, Enrique Balbi.

"Les quiero pedir a ustedes que insistan con que siga el rescate porque hay gente con fe de que todavía hay gente con vida", dijo Susana Alvarez, amiga de la familia del suboficial segundo Celso Oscar Vallejos, a los periodistas que hacían guardia en la puerta.