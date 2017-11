Megacausa Esma: perpetua para Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Adolfo Donda

El Tribunal Oral Federal 5 (TAF5) condenó a la pena de prisión perpetua a los represores Jorge “El Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, al hallarlos culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura.

También fue condenado a perpetua Adolfo Donda, apropiador de la diputada nacional Victoria Donda y que también ofició como jefe del grupo de Operaciones 3.3.2 de la Esma.

El TAF 5, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Pablo Bertuzzi, investigó 789 crímenes de lesa humanidad cometidos por 54 militares en el emblemático centro clandestino de detención que funcionó en la Esma. Al ingresar al recinto de los tribunales Federales de Comodoro Py, desde la bandeja superior de la sala familiares de los acusados comenzaron a aplaudir y a cantar el himno nacional mientras algunos vitoreaban “Argentina, Argentina”. En la planta baja familias y víctimas de la represión respondieron al grito de “asesinos”, dejando de manifiesto la tensión contenida en la previa a la lectura de los magistrados. “Astiz vas a morir en la cárcel como Videla”, se escuchó que alguien increpó desde la multitud al llamado “ángel de la muerte”, el ex capitán de Fragata de la Armada Argentina, Alfredo Astiz, responsable entre otros delitos de lesa humanidad del secuestro, tortura y la desaparición de las monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet por los cuales fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua, y la adolescente sueca Dagmar Hagelin.

Pocos minutos más tarde los jueces informaban que Astiz era condenado a cadena perpetua, al igual que otros de sus compañeros entre los que estuvo Eduardo “El Tigre” Acosta, ex capitán de Fragata, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Esma y señalado como quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en el centro de detención.

La sentencia corresponde al tercer juicio por lo ocurrido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que comenzó con 68 imputados en 2012 -que se redujeron a 54 por muerte o razones de salud- y 789 víctimas.

Por otra parte, el tribunal absolvió al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, uno de los acusados civiles que fue juzgado en la causa más abarcativa (por cantidad de imputados, victimas y hechos juzgados) de la historia de la justicia argentina.

Entre los acusados hay otros conocidos ex represores como Antonio Pernías, Ricardo Miguel Cavallo y Antonio Vañek, quienes ya cumplen otras condenas por delitos de lesa humanidad.