CFK volvió al Senado con un PJ fracturado

La ex presidente Cristina de Kirchner juró ayer su cargo como senadora nacional en la sesión especial en la que también lo hicieron los otros senadores, menos la macrista Gladys González que se encuentra de viaje, que resultaron electos en las elecciones legislativas del pasado octubre.

“Sí, juro”, dijo Fernández entre aplausos al tomar oficialmente el cargo en representación de la provincia de Buenos Aires, aunque el mandato de todos los nuevos legisladores -que representan un tercio de la Cámara- se iniciará el próximo 10 de diciembre, por un plazo de seis años.

Cristina ya fue senadora entre 1995 y 1997 y, tras ejercer como diputada, volvió al Senado de 2001 a 2007, justo antes de llegar a la Presidencia. La jura de los legisladores se realizó por provincia -Buenos Aires, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Cruz- y por orden alfabético, por lo que la ex mandataria fue la segunda en jurar, tras el primer senador por el oficialista frente Cambiemos, el ex ministro de Educación Esteban Bullrich.

La vuelta al Senado de Cristina genera una fuerte polémica por estar afectada por varias investigaciones judiciales, ya que su cargo le permitirá tener inmunidad de arresto, a menos que la Cámara decida despojarle ese privilegio en el caso de que la Justicia lo solicite.

Pero además, su llegada genera tensión en un bloque peronista que está en plena ebullición y en una inminente fractura. Es que Miguel Ángel Pichetto, de posición dialoguista con el oficialismo, ya avisó que no la aceptarán en la bancada y que deberá formar una propia. Así, los legisladores del PJ quedarán divididos en dos bandos, uno comandado por la ex presidente y otro por el rionegrino.