Ricardo Echegaray intentó desligarse del caso Ciccone

El ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, negó ayer que un documento que presentó el arrepentido Alejandro Vandenbroele para levantar la quiebra de la empresa Ciccone haya tenido su aval y reiteró que firmó una resolución para que la empresa entre a un plan de pago como marca la ley.

Echegaray estuvo durante cuatro horas en los tribunales de Comodoro Py, donde compareció ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, quien le tomó declaración indagatoria por la causa en la que se investiga el origen de los fondos que se utilizaron para la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica.

“Hoy asistí al tribunal a despejar todas las dudas y sospechas que pudieran tener. Me sometí al total del interrogatorio que hizo tanto el juez como el fiscal”, dijo Echegaray a los medios después de la indagatoria. El ex titular de la Afip contestó preguntas y pidió su sobreseimiento. Esta fue la segunda indagatoria para Echegaray, quien ya se había presentado en marzo pasado. La nueva citación se dio tras la declaración como arrepentido de Alejandro Vandenbroele, dueño de “The Old Fund”, la empresa que compró Ciccone, quien presentó un documento en el que se le da a Ciccone un plan especial para levantar su quiebra.