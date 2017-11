Ordenaron abrir la cajas de seguridad de Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner

El juez federal Julián Ercolini ordenó que se abran las cajas de seguridad del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y de Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente. El magistrado hizo lugar a un pedido hecho por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita en la causa en la que se investiga el direccionamiento de las obras públicas viales de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. El juez les requirió a los gerentes de las sucursales bancarias donde están ubicados los cofres que le faciliten el ingreso al personal que va a cumplir con la manda judicial y los procedimientos se realizaron esta tarde. Así fue que en una de las cajas de seguridad de De Vido fueron encontrados 90 mil dólares y su título de arquitecto. La medida dictada por el juez incluía el secuestro de los bienes con valor pecuniario que estén guardados en las cajas a los fines de afectarlos al embargo ya ordenado en esta causa. Al abrir la caja de seguridad del ex secretario de Obras Públicas, José López, quienes realizaron la diligencia descubrieron que estaba vacía.