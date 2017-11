La producción de la industria Pyme creció 2,7% en octubre

La producción de las Pymes industriales creció 2,7% en octubre frente a igual mes del año pasado cumpliendo cuatro meses consecutivos en alza, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En el informe, Came señala que en sectores como el textil, el ingreso de importaciones está frenando la mejora. En ese sentido, el presidente de la entidad, Fabián Tarrío, señaló que "para esta lenta recuperación se presentan algunas amenazas como las altas tasas de interés y el fin de las líneas de crédito a tasas promocionales que ahogan a las empresas".

La recuperación manufacturera en las empresas chicas y medianas avanza más lentamente que en las grandes firmas especialmente por la heterogeneidad de casos que se presentan incluso dentro de un mismo sector. Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por Came entre 250 industrias Pymes. Con este resultado, la actividad acumula una caída de 0,6 % en los primeros diez meses del 2017.