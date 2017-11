Sin indicios

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, confirmó ayer al mediodía que, tras su desaparición, aún no hay indicios del submarino ARA San Juan, pese a los esfuerzo realizados en el operativo para intentar localizarlo.

"Lamentablemente, aún no hemos podido localizar el submarino San Juan, a pesar de todo el esfuerzo que estamos realizando en el área de operaciones, con siete buques, dos destructores y una corbeta", afirmó Balbi en el único parte informativo que la Armada brindó ayer sábado en el Edificio Libertad. "No hemos encontrado nada en superficie y nada subacqua", reafirmó el portavoz militar.