Llega la ayuda de Rusia y confían en encontrar al ARA San Juan

El equipo ruso de rescate que envió el Kremlin a la Argentina se suma hoy a la búsqueda del submarino ARA San Juan. Comenzaría a operar en el día 10 desde que desapareció, el 15 de noviembre, con 44 tripulantes a bordo. Y según el almirante de la Armada rusa, Vladimir Valúev, esperan “encontrar resultados positivos”.

Al día siguiente de que el presidente de ese país, Vladimir Putin, asegurara por teléfono su “respaldo” a Mauricio Macri, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que un avión Antónov An-124 -uno de los más grandes del mundo- había salido de San Petersburgo rumbo a la Argentina con un grupo de rescate y un vehículo sumergible teledirigido Pantera Plus.

Según publicó sputniknews.com, Valúev dijo que “los especialistas del equipo de salvamento marítimo podrán empezar la búsqueda del ARA San Juan aproximadamente dentro de un día”.

Quien fue comandante de la Flota del Báltico entre 2001 y 2006, destacó la alta preparación y la experiencia de los expertos rusos en el salvamento de submarinos averiados que están en el fondo marino.

“La capacitación y la experiencia de nuestros especialistas infunden esperanzas de que la operación de búsqueda dé resultados positivos”, agregó.

El aparato no tripulado Pantera Plus, capaz de operar a una profundidad máxima de 1.000 metros, está dotado de un sonar que escanea el fondo del mar.

El Ministerio de Defensa ruso también había precisado que el barco de exploración científica “Yantar”, que estaba desplegado cerca de la costa de Africa Occidental, ingresaría a la búsqueda.

Este barco oceanográfico dispone de equipos que permiten “efectuar búsquedas a una profundidad de hasta 6.000 metros”, gracias sobre todo a dos submarinos miniatura.