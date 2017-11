Fariña evadió más de $10 millones y lo condenaron a 4 años de prisión

El financista Leonardo Fariña fue condenado ayer a cuatro años de prisión por evasión en la compra de un campo en Mendoza, que dijo fue hecha para el detenido Lázaro Báez, según el veredicto leído por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Jorge Pisarenco y Susana Pellet Lastra.

Fariña fue condenado por eludir el pago de impuestos por más de 10 millones de pesos.

Tiene relación con la compra de un campo con dinero que sería del empresario detenido y procesado por lavado Lázaro Báez.

Fariña ayer apuntó también contra la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la Afip Ricardo Echegaray.

Sostuvo que ellos “faltan” en la acusación, y que le “consta”, la relación que la ex mandataria “tenía con Lázaro Báez”, en declaraciones a la prensa tras la condena.

Fariña compró el campo de más de 3 mil hectáreas en la localidad de Tupungato, Mendoza, en diciembre de 2010 por unos 5 millones de dólares y dos años después lo vendió por menos de dos millones.