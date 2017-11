El principal problema ahora es el oxígeno de los 44 tripulantes

En la conferencia ofrecida ayer por la noche, el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, confirmó que “se está entrando en una fase crítica respecto al oxígeno del submarino” y que “va en aumento” la preocupación oficial en este aspecto.

Ayer al cumplirse el sexto día de búsqueda del submarino perdido, la Armada Argentina confirmó que hallaron una balsa y divisaron bengalas blancas durante el operativo de búsqueda del ARA San Juan.

Posteriormente, en un nuevo comunicado de prensa, la fuerza informó que pudieron corroborar que el bote y los proyectiles de iluminación no pertenecen al submarino.

La Armada indicó que durante los rastrillajes del lunes a la noche una de las aeronaves que participa en las tareas divisó una balsa en el área de operaciones.

La Corbeta ARA “Rosales” y el Destructor ARA “Sarandí” se dirigieron al lugar y lograron enganchar la balsa, pese a las malas condiciones climáticas. “De acuerdo a la marca y la nomenclatura que llevaba, el Comando de la Fuerza de Submarinos informó que no corresponde al material provisto al submarino”, subraya el parte.

Y añade: “Durante el vuelo de regreso del P8, aeronave antisubmarina de la Marina de Estados Unidos, se llegaron a divisar bengalas blancas, las que fueron investigadas arrojando como resultado que tampoco provienen del ARA San Juan”.

Más temprano, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, había dicho que estaban evaluando la procedencia de las bengalas, pero que presumían no eran del navío extraviado por el color. “Lo estamos evaluando. Por el color no corresponde a un submarino, que usa bengalas rojas. Sí había una balsa y estaba vacía. Hay que ver de dónde salieron”, señaló.