Etapa crítica en la búsqueda del submarino

A seis días de la desaparición del submarino ARA San Juan, ayer el vocero de la Armada Enrique Balbi, reconoció que la búsqueda entró a una “etapa crítica”, mientras que el presidente Mauricio Macri ratificó la orden de “utilizar todos los medios posibles”, al presentarse por la tarde en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, para recibir las últimas informaciones sobre el operativo.

“La preocupación va in crescendo, cada vez entramos de a poco a un tiempo crítico”, indicó el vocero de la Armada anoche.

Balbi destacó que las buenas condiciones climáticas permitieron ampliar el operativo del que participan diversos países, aunque sin obtener resultados positivos sobre la posición del navío. “De los barridos no hay ninguna novedad. Los buques siguen en el área, cada uno en su zona de patrullaje marítimo”, precisó.

Por otra parte, reiteró que tanto la balsa como las bengalas halladas en altamar no pertenecen al San Juan y descartó la posibilidad de que el submarino haya colisionado: “Si hubiese algún tipo de colisión podría haber manchas de combustible o aceite, pero no hubo ningún tipo de advertencia de ello”.

El submarino San Juan es buscado desde el miércoles pasado cuando estableció contacto por última vez. Allí recibió la orden de culminar su tarea de patrullaje en la zona de Península de Valdez y regresar a su base de Mar del Plata ya que había reportado una avería.

“El rastrillaje va a durar hasta que se localice el submarino. Los familiares están controlados. Tuvimos una esperanza con el tema del ruido, algunos dijeron que se trataba de los golpes en clave morse contra el casco, les pedimos (a la prensa) que difundan las fuentes confiables que es la Armada Argentina”, subrayó.

Aclaró además que cuando se mencionó los 200 metros de profundidad de los ruidos, “esa no es la inmersión del submarino” y remarcó que “los ruidos se pueden hacer en forma activa o pasiva, cuando es activa se detectan en los sonares y se trabajan con radares”. La cuestión de los ruidos detectados había cobrado importancia ya que se había detectado en la zona en la que debería haber tomado el submarino en su ruta hacia Mar del Plata. El tuit del ministro Oscar Aguad dando cuenta de siete intentos de llamadas satelitales desde el submarino San Juan, que se comprobaron inexistentes, terminó con la carrera del contralmirante Gabriel González, comandante del Área Naval Atlántica con asiento en Mar del Plata.

Por su parte, Gabriel Galeazzi, capitán de navío de Mar del Plata y uno de los voceros de la Armada, destacó que está la tecnología a nivel mundial más moderna para estos procedimientos”.