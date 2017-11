Las ventas durante el fin de semana largo crecieron un 3,8%

Más de un millón de personas visitaron distintos puntos del país durante el fin de semana largo, con un gasto directo de $2.201 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

"Fue muy intenso, lo que marca un buen anticipo de lo que será la temporada de verano", dijo Fabián Tarrío, presidente de la Came. La estadía media se ubicó en 2,8 días, y el gasto promedio diario por visitante fue de $782.

El total de visitantes fue 7% mayor a la misma fecha del 2016, y las ventas crecieron 3,8%, consignó el informe de la Came.

En tanto, según datos del Ministerio de Turismo, Buenos Aires fue la región con mayor cantidad de turistas captando el 34,5% del total, seguida por el Litoral con un 20,9%; el Norte argentino con 12,7%, Córdoba 11,6%, Caba 9%, y Cuyo y Patagonia con el 6% cada una.

Por su parte, Fedecámaras informó que en el fin de semana largo se trasladaron 1,1 millón de turistas que gastaron, en promedio, $3.000 durante las tres jornadas, lo que representa un incremento en las ventas del 15% respecto del año anterior. "Lo importante es que este movimiento beneficia a las economías regionales, ya que es dinero que desde los grandes centros urbanos se derrama en puntos turísticos del interior", dijo el presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich.

En lo que va de 2017, hubo siete fines de semanas largos (Carnaval, Día de la Memoria, Semana Santa, Primero de Mayo, 17 de Agosto, 12 de Octubre y 20 de Noviembre) donde viajaron 8.849.585 turistas con pernocte, y dejaron ingresos directos por $19.621 millones en las economías regionales del país, según datos de la Came.