Armada Argentina: el ruido escuchado “no corresponde a un submarino”

Luego de cuatro horas de análisis, Enrique Balbi, vocero de la Armada, descartó anoche que el ruido que se había escuchado en la zona de operaciones sea de un submarino.

“Se analizó la firma acústica y no corresponde a un submarino. No corresponde a un patrón de lo que sería golpes de casco en sistema morse. Es un ruido constante que podría ser un ruido biológico”, explicó.

Sin embargo, Balbi advirtió que se va a aprovechar la navegación que venían haciendo los dos buques oceanográficos argentinos y uno brasileño. “Van a hacer un barrido con sus sondas multihaz por ese punto para que no queden dudas y descartar que pertenezca al submarino”, sostuvo.

El sonido había sido captado por “la Corbeta Rosales de la Armada Argentina”, luego por “otro destructor de la Armada Argentina que se acercó al lugar” y finalmente por “la aeronave P8 de la Armada Norteamericana, que sembró sonoboyas pasivas”. Después de analizarlo con un software especial, la fuerza descartó que pertenezca a la embarcación que es buscada desde hace cinco días.

“Las operaciones van a continuar como en los últimos cinco días. Mañana (por hoy) el clima va a mejorar y los rastrillajes van a poder ser más efectivos”, destacó el vocero, al tiempo que afirmó: “La búsqueda seguirá hasta que aparezca el submarino”.

Balbi informó que la Armada Argentina no descartó la posibilidad de que el submarino esté en la superficie o navegando. No obstante, explicó que si las condiciones climáticas mejoraran, la utilización de la tecnología puesta al servicio de la búsqueda sería más efectiva.

Según sostuvo el vocero, el submarino “debería salir en algún momento a la superficie en el caso de que lo pueda hacer”. Así seguiría el protocolo que utiliza la Marina para estas situaciones extremas. Sin embargo, Balbi indicó que el capitán de la embarcación puede haber tomado la decisión de mantenerse sumergido debido al mal tiempo que hay en la zona donde navegaba el ARA San Juan.

En la zona donde se escuchó el ruido están trabajando dos embarcaciones de la Fuerza Armada Argentina. Además, hay una aeronave norteamericana y tres buques.

El submarino ARA San Juan es buscado desde hace 5 días, cuando la Armada Argentina perdió contacto con la embarcación. En total, son 11 aeronaves y 17 embarcaciones, nacionales y extranjeras, las que participan de la búsqueda.

En tanto, el C-5, el avión militar más grande de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aterrizó ayer en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia para sumarse a la búsqueda del submarino ARA San Juan. Diseñado por la compañía Lockheed, la aeronave fue diseñada y equipada especialmente para transportar cargas de gran tamaño.

Las unidades activas son 29 en total. Entre los aviones encargados de realizar tareas de exploración están un KC-130 Hércules de la Fuerza Aérea; un helicóptero Fennec, un Beeheraft B-200, un S-2 Tracker y un P-3 Orion de la Armada; un P-3 Orion de la Nasa y un P-8 Poseidón de la marina norteamericana; un C-130 británico; un Beeheraft B-200 de la armada uruguaya y un C-295 de la armada de Chile.