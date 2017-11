Triaca: reforma laboral “apunta al blanqueo” de los trabajadores

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, defendió ayer la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y aseguró que durante el kirchnerismo “había un marco institucional en el que el conflicto estaba por encima del acuerdo”.

El funcionario explicó que la reforma “apunta al blanqueo” de los trabajadores y “mirar el futuro que demanda tener mejor capacidad y más conocimientos” a través de las “capacitaciones”.

Triaca dijo que el Gobierno busca “darle certeza al empleado para que pueda saber exactamente cuál es la contribución que le corresponde” y rechazó las críticas de los abogados laboralistas al advertir que hay “un gran negocio montado de la industria del juicio”.

“En los últimos 6 años no creció el empleo asalariado en el sector privado, pero sí en el sector público, y no hubo un crecimiento en oportunidades de aquellos que estaban en la informalidad”, señaló Triaca para explicar la reforma. Asimismo, el funcionario sostuvo en declaraciones a Radio Mitre que “había un marco institucional después de muchos años del gobierno anterior en el que el conflicto primaba por encima del acuerdo” y, en cambio, el Gobierno quiere “generar un ámbito donde se favorezca el acuerdo en lugar del conflicto”.

Consultado por la modificación de la edad para jubilarse, Triaca justificó que “hay más de 40 mil personas por año que están dispuestas a seguir trabajando” y “le tenemos que dar la oportunidad para que sigan su tarea. Respecto a la edad jubilatoria, reconoció que “hay más de 40.000 personas por año que, teniendo la edad jubilatoria, están dispuestas a seguir trabajando y tienen, además, capacitaciones específicas”. “Nosotros le tenemos que dar su oportunidad para que sigan su tarea, si su físico, su salud y su voluntad así lo desean”, indicó el ministro.

En tanto, aseguró que desde enero de 2016 se generaron 280.000 puestos de trabajo en la economía formal, lo que -dijo- “es un dato positivo, pero insuficiente”, teniendo en cuenta que “la población argentina crece al 1,1 por ciento y el empleo 0,7 por ciento”. “A través del empleo resolvemos la situación de pobreza de muchos argentinos”, señaló.

Triaca recordó que también se adecuaron las licencias por maternidad y paternidad, para que no haya “una discriminación a la hora de tomar a mujeres”.

Respecto a la reforma previsional que firmó el Gobierno con los gobernadores, el titular de la cartera laboral explicó que “la fórmula que se aplicará” busca que el haber “no pierda contra la inflación” y que, además, “esté atado al crecimiento del PBI”. Sobre el bono de fin de año, reconoció que no habrá porque las paritarias incluyeron una cláusula gatillo, algo que el año pasado no sucedió y por eso “se dio” el bono.