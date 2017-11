Submarino: hubo siete intentos de comunicación

La Armada confirmó esta tarde la existencia de "siete intentos de comunicación" que pudieron provenir del submarino ARA-San Juan extraviado con cuarenta y cuatro tripulantes desde el último miércoles, cuando se perdió todo contacto satelital.

Así lo confirmó esta tarde el vocero de la Armada Enrique Balbi en declaraciones formuladas a la prensa en las que señaló que se trataba de comunicaciones de baja intensidad, por lo que se está intentando "geolocalizarlas", y previamente determinar si provenían del submarino en emergencia.

En el último contacto con los periodistas pasadas las 18.00 horas, Balbi expresó la esperanza que en las próximas 24 horas cambien las condiciones climáticas ya que, debido al intenso oleaje y las ráfagas de viento las 11 unidades que participan de la búsqueda "están capeando el temporal".

Balbi también dio cuenta de la llegada a Comodoro Rivadavia de un equipo de los EEUU específicamente destinado al rescate de submarinos, equipado por una campana con capacidad para seis personas. .

Tanto la campana como el "minisubmarino" que la acompaña necesitan ser trasladados para su ensamblado por una nave de carga que opera en el Sur argentino.

El vocero naval confirmó que en los rescates intervienen un avión Hércules C-130 y el buque "Protector", ambos pertenecientes a la dotación militar con asiento en las Islas Malvinas.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, se intensificó hoy el rastrillaje aéreo del submarino extraviado en alta mar cuando cubría el trayecto entre las ciudades de Ushuaia y Mar del Plata, al tiempo que un minisubmarino de la Armada de los Estados Unidos llegó para sumarse a las tareas de búsqueda.

Balbi expresó además, la solidaridad con los familiares de la tripulación de la nave y aclaró que toda la información que reciban se canalizará a través de la Armada, el ministerio de Defensa y la jefatura de la base naval Mar del Plata.

"En el día de hoy llegaron dos aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con un equipo de apoyo a la búsqueda del submarino San Juan que corresponden a la Armada de Norteamérica.

Son dos aviones de gran porte, de transporte logístico de material, donde viene un minisubmarino que hay que ensamblarlo y lleva tiempo. Asimismo, llegó una campana de buceo que permite descender hasta 200 metros", informó Balbi.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, continuó este domingo la búsqueda de la nave extraviada, mientras que se intensificó el rastrillaje aéreo.

En Mar del Plata se sigue de cerca la vigilia de los familiares

El jefe de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel González, explicó en el mediodía de este domingo que las "las condiciones meteorológicas en la zona dificultaban las tareas de búsqueda de las unidades en superficie".

"Esta mañana operaron aeronaves. La meteorología está complicada con vientos intensos y olas de seis metros y ocho metros", indicó.

González señaló que intensificaron las tareas aéreas en la búsqueda del submarino y mencionó que las condiciones climáticas adversas se mantendrá al menos hasta el martes.

El jefe de la unidad confirmó que algunos familiares se encuentran en la base naval siguiendo las informaciones que les brinda la fuerza.

Además dijo que recibieron asistencia espiritual de parte de un capellán naval y del obispo de Mar del Plata.

Por su parte, el vocero de la Armada, Enrique Balbi informó este domingo que "se triplicó el esfuerzo" para encontrar la nave y señaló:"Lamentablemente aún no tenemos contacto con el submarino".

Con respecto a los siete intentos de comunicación que se habrían realizado desde la nave, Balbi indicó que "hay gente trabajando para corroborar la veracidad de los llamados".

"Hubo siete intentos de llamada que no se pudieron concretar.

Fueron comunicaciones de pocos segundos y de bajo alcance", precisó.

Al respecto, dijo que "se trata de exprimir esa información para llegar a un dato concreto y a la geolocalización", pero aclaró: "No nos vamos a confiar en que se puedan geolocalizar esas llamadas".

Mencionó que "el buque tenía que arribar hoy a Mar del Plata" y para luego agregar que "en general siempre hay 15 días más de víveres".

"Las unidades de superficie siguen capeando el temporal, por suerte se puede seguir con el esfuerzo de exploración aérea", dijo.

El vocero de la Armada aseguró que es intensa la búsqueda y dijo: "No vamos a descartar ninguna hipótesis".