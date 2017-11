La Armada declaró el estado de “búsqueda y rescate”

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, afirmó anoche que se declaró “el estado de búsqueda y rescate” del submarino con el que se perdió contacto, para ampliar el rastrillaje por otros medios y agregó: "Descontamos que esta en la superficie”.

Por la mañana el portavoz oficial había descartado el estado de emergencia, desde la base naval de Mar del Plata.

Algunos familiares de los 44 tripulantes se acercaron durante la mañana de ayer hasta la unidad militar, donde las autoridades les informaron sobre el estado de situación de la nave que había zarpado desde Ushuaia y, según se pudo conocer, debía llegar a estos muelles en el transcurso de este fin de semana.

Tras el comunicado oficial que difundió esta mañana la Armada Argentina, la voz de González aportó nuevas precisiones respecto a la situación del submarino y el operativo de búsqueda que se montó a partir de anoche. "La situación que tenemos es que hace 48 horas que no tenemos comunicación radioeléctrica, la que hemos perdido y no se pudo retomar", informó.

El despliegue de buques y aeronaves de la fuerza se puso en marcha la noche del jueves y se avanzó con el rastrillaje. Según González ya se pudo cubrir el 15% de la zona donde se presume que podría estar el "ARA San Juan". Hasta el momento, los resultados son negativos. Anticipó que se convocarán más medios, incluso de otras fuerzas armadas, para reforzar la búsqueda en la medida de las necesidades.

“Al no tener comunicaciones radioelécrica estimamos que (el submarino) tiene un problema de generación eléctrica”, explicó el jefe naval.