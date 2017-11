Despidieron a Victor Hugo Morales de C5N

Víctor Hugo Morales fue despedido esta tarde del canal C5N y lo anunció a través de su cuenta de Twitter. El periodista, que lideraba el programa El Diario, estará fuera del aire a partir de hoy. En las próximas horas, se espera que el Grupo Índalo emita un comunicado de prensa.

La semana pasada, el periodista arrancó su programa televisivo leyendo un comunicado contra Índalo, por la falta de pago en los haberes. "Los trabajadores de C5N resolvimos hoy por mayoría declararnos en estado de asamblea permanente hasta que se regularicen los sueldos correspondientes a octubre de 2017", dijo en medio de los aplausos de sus compañeros.

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!