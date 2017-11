“La integridad del derecho laboral está a salvo”, dijo Daer

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, aseguró que "la integridad del derecho laboral está a salvo", tras los "consensos básicos" alcanzados entre el Gobierno y la central sindical en relación al proyecto de reforma laboral.

Luego de la reunión que mantuvieron el miércoles con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, Daer consideró que esos "consensos básicos" establecidos "no son la reforma de Brasil", y remarcó que se acordó un proyecto que no modifica temas fundamentales del derecho laboral. "Pudimos acordar un proyecto que no toque esos temas que para nosotros eran fundamentales", remarcó el dirigente del gremio de la sanidad en declaraciones a radio Continental, en las que manifestó que cree que "la integridad del derecho laboral está a salvo".

La denominada mesa chica del CGT se reunió el último miércoles con el ministro Triaca en el predio de Palermo de la Sociedad Rural en un paréntesis de una Cumbre Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil. En ese encuentro acordaron "consensos básicos" en distintos artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno que generaban "discordia", aunque quedaron aspectos de la iniciativa oficial que serán analizadas seguramente en la última semana de noviembre cuando sesione el consejo directivo.

Daer precisó que la semana próxima no podrán continuar analizando el proyecto de reforma, ya que gran parte de los dirigentes de la CGT viajan al Vaticano, para participar de un encuentro con centrales sindicales de todo el mundo.