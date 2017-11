Con Boudou y Núñez Carmona, siguió juicio por Ciccone tras el giro de Vandenbroele

El detenido exvicepresidente Amado Boudou fue trasladado ayer desde el penal de Ezeiza a los tribunales de Comodoro Py, donde escuchó la declaración de José Capdevilla, ex jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, en el marco de la causa que investiga la venta de la ex Ciccone Calcográfica. La audiencia duró más de cinco horas e incluyó un cuarto intermedio en el que hubo una particularidad: los detenidos Boudou y Núñez Carmona pidieron no ser llevados a la alcaidía de Comodoro Py y les permitieron almorzar juntos.

Para la Justicia, el exvicepresidente y su socio se quedaron con la imprenta que tenía capacidad para imprimir billetes a través de la firma The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, a quien sindican como el testaferro del ex funcionario kirchnerista. Vandenbroele, que el lunes fue ingresado al programa de protección de testigos e imputados colaboradores, no asistió a la audiencia y sí lo hizo su nueva defensa oficial. Vandenbroele se había presentado en la Fiscalía Federal de Jorge Di Lello para pedir incorporarse a un programa de protección de imputados colaboradores, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación. Esto ya no podrá efectivizarse para lo que se ventila en este juicio oral pero sí en otras tres causas aún en trámite.

En su declaración, Capdevilla dijo que “me tuve que ir del país, perdí mi trabajo, mi trayectoria y mi carrera en el Ministerio de Economía por esta causa”. Capdevilla era funcionario del ministerio a cargo de Boudou cuando se produjo la sospechada venta de la imprenta.

Capdevilla es uno de los testigos claves del caso porque en 2010 aconsejó no contestar una consulta de la Afip de Ricardo Echegaray que pretendía obtener una opinión de Economía sobre la posibilidad de conceder un plan de pago a la empresa The Old Fund que había comprado a la endeudada Ciccone.