Aníbal Fernández fue a visitar a De Vido a la cárcel pero no pudo entrar

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue al penal de Marcos Paz a visitar al exministro de Planificación K, Julio De Vido. Sin embargo, al exfuncionario no lo dejaron entrar porque le faltaba parte de la documentación que exige el Servicio Penitenciario. De todas formas, De Vido le agradeció el gesto a través de su cuenta de Twitter, que desde que está preso es administrada por su familia. Hace una semana, De Vido había criticado a los dirigentes del Frente para la Victoria por no defenderlo tras el avance de la Justicia en más de una oportunidad. De hecho, la semana pasada su esposa, Alessandra Minnicelli, cruzó a Cristina y la acusó de “abandonar políticamente” a su esposo. El ex ministro investigado por corrupción está preso hace dos semanas. Según trascendió, él mismo tiene que autorizar a las personas que pueden ir a visitarlo. Por eso el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le exige que haga un listado y después, las personas que figuran en la lista tienen que iniciar los trámites de rigor. Estos papeles son los que le habrían faltado al exjefe de Gabinete para poder entrar.