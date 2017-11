Peronistas coincidieron en que el partido necesita rearmarse

Dirigentes del justicialismo coincidieron en que el partido necesita "rearmarse", al reconocer que atraviesan un momento "difícil", y se mostraron optimistas, aunque algunos estiman que la gravitación de Cristina Kirchner puede "interferir" en ese proceso.

El presidente del PJ, José Lus Gioja, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el sindicalista y diputado nacional Omar Plaini y el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, se expresaron en términos similares sobre la necesidad de "rearmarse" pero mostraron matices respecto de la relación con el Gobierno y la figura de la expresidenta.

Respecto de ese último punto, Urtubey desestimó que Cristina Kirchner esté "terminada" como figura política y explicó: "No coincido en casi nada de lo que plantea, pero hay un sector de los argentinos que ha confiado en ella".

"Va a gravitar en la política argentina, sin lugar a dudas, aunque eso nos perjudique en nuestra vocación de rearmar un peronismo, porque hace interferencia", continuó el gobernador norteño y vaticinó: "Si me preguntan si tiene un gran futuro, yo creo que no".

Urtubey evaluó que "el peronismo hoy es un caos" pero dijo ser "optimista" respecto del futuro, al tiempo que sostuvo que el partido debe trabajar fuerte en la construcción de algo nuevo, entendiendo una forma diferente de relacionamiento con la gente, de organización".

En ese sentido, el referente peronista subrayó que "la forma tradicional de hacer política atrasa décadas" y consideró que es "antinatural" plantear un vínculo entre la política y la ciudadanía "como hace 50 años".

El peso de los votos

En tanto, Gioja, remarcó que "nunca ha sido fácil para el peronismo, mucho menos ahora", pero también mostró optimismo: "Estamos convencidos de que con mucho esfuerzo, prudencia, poco sectarismo y poniendo todos lo que tengamos que poner vamos a salir adelante".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, coincidió en que "el peronismo se va a tener que reordenar" de cara a 2019. "Si no se reordena y reestructura, va a ser muy difícil ser una alternativa de gobierno. Tiene que haber grandeza, despojos, gestos de humildad", planteó el también legislador de la Cámara baja.

Asimismo, Jorge Capitanich exhibió una mirada distinta sobre la reorganización partidaria y sobre el rol de la expresidenta y senadora electa por Unidad Ciudadana, a quien destacó por el resultado que obtuvo en la provincia de Buenos Aires.

"Pese a toda la adversidad y a la campaña sistemática de difamación, Cristina Kirchner obtuvo el 37% en el principal distrito electoral de la República Argentina. Si no tenés en cuenta esa dimensión, o no sabés de aritmética o tenés un problema de exclusión de diferencias", sentenció.

Además, al referirse a la situación del partido cargó las tintas contra la conducción actual del partido, a la que calificó como "anquilosada" y le atribuyó una "precariedad conceptual e ideológica".

"El problema central es que la conducción del Justicialismo tiene que ser de cuadros políticos debidamente esclarecidos desde el punto de vista ideológico, filosófico y doctrinario", consideró el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner.