La suba de impuestos frena una inversión internacional

El Poder Ejecutivo, a pesar de dar marcha atrás con la suba de impuestos internos al vino, los espumantes y las cervezas, mantiene la intención de un aumento impositivo a las gaseosas azucaradas, que actualmente pagan un 8% y pasarían a 16%. La empresa Coca Cola reaccionó y deslizó la posibilidad de frenar una inversión de 1.000 millones de dólares anunciada durante el 2016.

La gaseosa líder en el mercado paga hoy un 4% de impuestos internos en las bebidas sin azúcar y con mayor porcentaje de jugo en su composición. En las azucaradas abona un 8% por ese tributo.

Con el cambio propuesto por el ministerio de Hacienda, las no azucaradas no pagarían internos, pero las que tienen azúcar treparían al 16%.

Las gaseosas azucaradas representan casi tres cuartas partes de las ventas de Coca, que ya se considera fuertemente gravada por impuestos, que representan hasta el 50% de sus costos, según dicen.

Coca también dejaría de comprar jugos de fruta argentinos. Esto se evalúa en la casa matriz de la firma, en Atlanta (Estados Unidos). Los concentrados frutales adquiridos aquí representan alrededor de USD 250 millones. El 80% se exporta. Se trata de jugo de limones, manzanas, naranjas, peras, pomelos, uvas y durazno del NEA, NOA y Alto Valle, según la empresa.

El presidente Mauricio Macri estuvo reunido con autoridades de Coca Cola en New York, en su reciente visita. Les dijo que el tema se seguiría abordando en los próximos días. El mandatario también estuvo con los propietarios de Inbev, que aquí poseen la cerveza Quilmes. Ayer, Clarín supo que los impuestos internos a las cervezas se mantendrán en 8%, en lugar del 16% anunciado en la reforma.

En el Ministerio de Hacienda ratificaron ayer que la suba de internos a las gaseosas azucaradas sigue vigente y eso habría provocado la reacción de hoy de Coca.

Por su parte, los ingenios azucareros estiman, en un cálculo preliminar, que el aumento de impuestos a las bebidas gaseosas implicará 100 mil toneladas menos de venta de azúcar a las embotelladoras, que se exportarían a precios mucho más bajos.

“Nos dicen que en Coca-Cola están pensando dar marcha atrás con las inversiones anunciadas”, indicó una fuente no identificada del sector azucarero al diario La Nación.

“Además -amplió- están amenazando con no comprar más frutas, citrus, jugo, entre otras cosas”, y dijo que estas medidas pegarían con fuerza sobre todo en el noroeste argentino. En tanto desde el Gobierno descartaban dar marcha atrás con la suba de impuestos, pero sí mitigar impactos.