El Central relativizó el impacto en créditos del aumento de tasas

El presidente del Banco Central (Bcra), Federico Sturzenegger, explicó ayer que la suba de la tasa de interés no necesariamente impactará en un alza en el costo del crédito debido a que los bancos todavía gozan de un colchón de liquidez. Sin embargo, el funcionario advirtió que en 2018 la política monetaria sí tendrá mayor fuerza debido, justamente, a la fuerte reducción de esos vólumenes en las entidades en los últimos dos años.

Sturzenegger participó ayer en la reunión anual de Lacea-Lames , que se lleva a cabo en el Hotel Intercontinental. Disertó en un panel sobre “Los desafíos de la política monetaria en el Cono Sur”, junto con Mario Bergara, presidente del Banco Central de Uruguay, y Rodrigo Vergara, ex titular del Banco Central de Chile.

El titular de Bcra destacó el boom del mercado de créditos y señaló que acumula una alza de 60% nominal en los últimos cuatro meses con respecto al año pasado. Si bien admitió que la suba de interés puede impactar en el costo del dinero, explicó que debido a los altos volúmenes de liquidez que aún conservan los bancos, no necesariamente las entidades transmitirán todo el alza.

“Con las reformas estructurales que realizamos estabilizamos las tasas de interés, entonces el costo del dinero para los bancos se volvió más predecible. Eso permitió que los bancos estén más dispuestos a prestar a mediano y largo plazo. Además, como consecuencia de la alta volatilidad que había antes, los bancos tenían volúmenes de liquidez muy alta. Podemos mover la tasa de interés, pero los bancos en vez de aumentar la tasa que pagan por los depósitos, bajan la cantidad de liquidez”, explicó.

Pero advirtió que dada la fuerte reducción de activos en dinero en todos los bancos, los nuevos movimientos que realice el Banco Central a futuro van a impactar en mayor medida en el costo del dinero. “Mirando a 2018, el impacto de nuestras acciones en la tasa de interés van a tener más impacto”, comentó.