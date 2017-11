Ya se fijaron los feriados puente para 2018 y 2019

Sobre la fecha límite, el Gobierno Nacional decidió cuáles serán los seis "días de descanso puentes" para los próximos dos años. Sin embargo, los días no serán feriados sino "días no laborables", como el Jueves Santo o el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, que recuerda el Genocidio Armenio.

Esta diferencia técnica puede resultar determinante para algunos trabajadores, ya que cada empresa podrá decidir si darles o no el día libre a sus empleados. Y los que estén obligados a cumplir con sus tareas habituales no recibirán un plus salarial.

En los días no laborables no hay actividad en la administración pública ni se dan clases en las escuelas y universidades. Pero en la actividad privada prima la voluntad del empleador. "Si la empresa lo decide, el empleado tiene la obligación de asistir a trabajar. Entendemos que esto ayuda, porque no entorpece ni encarece el proceso productivo de pymes o industrias que tienen que cumplir con compromisos de exportación", le dijeron a Clarín desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Con feriados y días "no laborales", el calendario quedará así:

* 1° de enero - lunes: Año Nuevo.

* 12 y 13 de febrero - lunes y martes: Carnaval.

* 24 de marzo - sábado: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

* 30 de marzo: Viernes Santo.

* 30 de abril - lunes: puente.

* 2 de abril - lunes: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

* 1° de mayo - martes: Día del Trabajo.

* 25 de mayo - viernes: Día de la Revolución de Mayo.

* 17 de junio - domingo (trasladable, a definir): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

* 20 de junio - miércoles: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

* 9 de julio - lunes: Día de la Independencia.

* 20 de agosto - lunes (fecha original 17 de agosto): Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

* 15 de octubre - lunes (fecha original 12 de octubre): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

* 19 de noviembre - lunes (fecha original 20 de noviembre): Día de la Soberanía Nacional.

* 8 de diciembre - sábado: Día de la Inmaculada Concepción de María.

* 24 de diciembre - lunes: puente.

* 25 de diciembre - martes: Navidad.

* 31 de diciembre - lunes: puente.