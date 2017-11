Hotesur: Cristina presentó escrito y dijo que es un “disparate jurídico”

La ex presidenta Cristina Fernández se presentó ante el juez federal Julián Ercolini a la indagatoria en la causa por el supuesto lavado de dinero a través de Hotesur, donde estuvo menos de media hora, presentó un escrito y no respondió preguntas.

La ex mandataria está acusada de maniobras de lavado de dinero con el alquiler de plazas hoteleras y por el caso también deben declarar sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, ambos integrantes de esa sociedad comercial, el 13 y 15 de noviembre, respectivamente.



Antes de su nueva visita a Tribunales, Cristina reiteró que es víctima de una "persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri", al igual que otros opositores. La ronda de indagatorias por Hotesur incluye el próximo 28 de noviembre al empresario detenido Lázaro Báez, a su hijo Martín Báez el 30.

En tanto, el empresario Osvaldo Sanfelice, socio inmobiliario de los Kirchner, declarará el 4 de diciembre, y el contador de la familia, Víctor Alejandro Manzanares, el 12.