Argentina espera hallazgos de hidrocarburos en la plataforma continental

Argentina lanzará a comienzos de 2018 las licitaciones para realizar rondas exploratorias del potencial hidrocarburífero en su plataforma continental, y las expectativas de funcionarios del Ministerio de Energía y Minería indican que se espera encontrar formaciones de petróleo y gas convencional.

“Entre las nuevas oportunidades, además de la explotación de la formación neuquina no convencional de Vaca Muerta, la que más llama la atención es la exploración en off shore”, dijo el subsecretario de Refinación y Comercialización de la cartera energética, Pablo Popik, durante un seminario sobre combustibles.

La empresa australiana Searcher Seismic, en tanto, ratificó que comenzará antes de fin de año con la tercera y cuarta fase de los proyectos de prospección hidrocarburífera en áreas del mar Argentino, más específicamente en la cuenca de las Islas Malvinas.

“La Argentina hace más de 30 años que no tiene actividades en off shore seriamente y a comienzos del año que viene esperamos abrir una ronda para exploración”, recordó Pablo Popik.

El funcionario expresó que “somos muy optimistas en que aquí va a haber buenos resultados y ciertamente bastante interés”.

Los trabajos previos a las licitaciones comenzaron en mayo pasado, cuando se otorgó a la firma sueca Spectrum Asa un permiso de reconocimiento superficial en un área de 35.000 kilómetros cuadrados frente a la costa bonaerense.

La compañía obtuvo luego, en agosto, autorización para realizar estudios que incluyen la registración de sísmica 2D, gravimetría y magnetometría sobre una superficie de 245.000 kilómetros cuadrados en las cuencas Austral Marina y Malvinas Marina.

YPF, por su parte, realiza similares trabajos desde mayo sobre otros 500.000 km2, y en octubre acordó con la noruega Statoil profundizar el conocimiento sobre 360.000 kilómetros cuadrados del talud continental, desde el límite con Uruguay hasta los 45° de latitud (norte de Comodoro Rivadavia, Chubut), en donde las profundidades del agua varían entre los 500 y 3.500 metros.

Searcher Seismic, por su parte, anunció en septiembre el inicio de cuatro nuevos proyectos multicliente, y precisó que “la primera fase es un informe de análisis de cuencas marinas que proporciona un marco regional para comprender las cuencas marinas de la Argentina, lo que ayuda a los esfuerzos de exploración de la industria”.

Parte de esta fase es el proyecto de reprocesamiento en 2D de la cuenca de Malvinas, que comprende unos 15.000 km2 de datos existentes de la parte occidental.

La firma australiana comunicó ahora que “las siguientes fases de la campaña serán la prospección sísmica 2D no exclusiva de la cuenca de Malvinas, que abarcará un área de alrededor de 11.000 km2 y unirá 18 pozos de exploración, y un programa de detección de filtraciones de cuencas en las Malvinas, ambos programados para comenzar este año”.

La gerente de Ventas Globales de la compañía,Rachel Masters, dijo que la cuenca de Malvinas, en particular, “ofrece exploración de alto riesgo y riesgo moderado en aguas poco profundas", según consignó un comunicado.

Searcher Seismic se presentó como “una firma independiente de múltiples clientes, que proporciona conjuntos de datos sísmicos no exclusivos de alta calidad y productos asociados a la industria global de petróleo y gas”.

Agregó, su especialidad consiste en “proporcionar datos sísmicos de vanguardia y no exclusivos, que ayudan a las compañías de petróleo y gas -incluidas algunas de las más grandes del mundo- a reducir el riesgo de sus carteras de exploración de una manera rentable”.