Cristina Kirchner declara hoy por la causa Hotesur

En la víspera a su declaración en Comodoro Py por la causa Hotesur, la senadora electa por la Provincia de Buenos Aires, Cristina de Kirchner, le pidió a la militancia “que nadie vaya” este jueves (por hoy) a los tribunales federales de Retiro. A través de un mensaje que difundió por las redes sociales, la ex presidenta consideró que la citación de este jueves constituye “un nuevo capítulo de la persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores”. En ese contexto, la líder de Unidad Ciudadana consideró que “como especial objeto de odio del Gobierno, la persecución incluye a mis hijos que, una vez más, fueron citados a declarar”.

Por lo pronto, Cristina le exigió a los seguidores kirchneristas que “nadie vaya” a los tribunales de Comodoro Py para acompañar la declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini, por supuesto lavado de activos en la causa Hotesur. La senadora electa indicó que “los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo juez y el mismo fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás”.