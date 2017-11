Condenaron a D´Elía a cuatro años de prisión

El dirigente político y social Luis D'Elía fue condenado a 4 años de prisión por haber tomado una comisaría en La Boca en junio de 2004, pero supeditó la ejecución de la pena cuando haya quedado firme.

D´Elía fue encontrado culpable de los delitos de "atentado contra la autoridad", "usurpación del espacio público, "instigación a cometer delitos", "lesiones" y "privación de la libertad", cometidos en el marco de la toma de la comisaría en reclamo de la detención del asesino del dirigente barrial Martín "El Oso" Cisneros.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 dispuso además que quede ordenada la "inmediata detención" del referente del partido Miles para cuando la condena resulte ejecutable, es decir cuando sea eventualmente confirmada.

"La pelearemos", aseguró D´Elía al salir de los tribunales federales de Comodoro Py, donde anunció que su defensa apelará la condena ante la Cámara Federal de Casación Penal.

"Me condenaron a cuatro años de prisión sin fundamentos", aseguró el maestro y dirigente político-social que luego intentó explicar que el día de la toma "trabajó toda la noche" para destrabar las negociaciones y desocupar la comisaría.

El tribunal integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero también dispuso que hasta que la condena quede firme D´Elía no podrá salir del país.

Los miembros del TOF decidieron además absolver a los otros dos acusados, Luis Bordón y Lito Borello, dado que no hubo acusación fiscal en contra de ellos.

"Si tengo que ir a la cárcel 4 años y 8 meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara", había dicho D´Elía ante el TOF 6.

"Se busca castigar la protesta social, soy un símbolo de la resistencia de los 90 y este juicio está hecho a expreso pedido de (Mauricio) Macri, al sólo efecto de ponerme preso a mí", dijo.



Al salir de los tribunales, D'Elía volvió a apuntar contra el Presidente, al que acusó de que "necesita meter miedo" para poder concretar las reformas laborales.

Durante el juicio, también se acusó a D´Elía por "intimidación pública" por encabezar en 2008 una marcha contra las protestas de entidades agropecuarias por un incremento de las retenciones a exportaciones del sector, aunque fue absuelto por este delito.

D´Elía dejó los tribunales federales de Comodoro Py acompañado por más de un centenar de militantes que lo acompañó al grito de "libertad, libertad, a los presos por luchar".