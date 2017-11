Carrió celebró con un discurso contra la “pasividad”

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo ayer que, ante la corrupción, "lo peor es vivir en la pasividad de la complicidad" y acusó, sin nombrarlos, a jueces y fiscales de "cobardía", porque prefieren "vivir cómodos y no enfrentar al poder".

La legisladora participó por la tarde, junto al juez brasileño que investiga el Lava Jato, Sergio Moro, y el fiscal Anticorrupción de Palma, España, Pedro Horrac, de un panel que abordó el tema de la corrupción, coordinado por el periodista anti kirchnerista Carlos Pagni, en el marco del XVIII Foro Iberoamérica que se desarrolla en el Hotel Alvear Icon, de Puerto Madero.

“Lo peor es vivir en la pasividad de la complicidad”, dijo Carrió en su discurso, en el que sostuvo sentirse "parte" de la Justicia y "no del Parlamento, aunque esté cómoda" ocupando una banca legislativa.

La legisladora sostuvo que "el sistema es la impunidad" y que el "último garante de ese sistema es el Poder Judicial. El cierre es con la Corte incluida para que no se toquen las corporaciones o los grupos de interés".