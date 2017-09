El Presidente pidió “prudencia” por Maldonado y dijo que el caso está en manos de la Justicia

PRIMERA MANIFESTACIÓN PÚBLICA

A más de un mes de su desaparición, el presidente Mauricio Macri habló finalmente del caso de Santiago Maldonado, el joven del que no se sabe su paradero desde el pasado 1 de agosto tras participar de una manifestación que fue dispersada por Gendarmería, y pidió “prudencia”, dejar actuar a la Justicia y no tener “prejuzgamientos”, al tiempo que dijo que no está descartada ninguna hipótesis.

“Está investigando un juez, sin prejuzgar, no descartando ninguna línea y colaborando como corresponde”, afirmó el mandatario cuando fue abordado por la prensa durante un acto en el barrio porteño de Belgrano. “Prudencia” fue la palabra que más repitió.

Asimismo, aseguró que está “preocupado y ocupado de ver qué novedades hay” sobre la desaparición del artesano y sostuvo que “otra cosa no se puede hacer, hay que apoyar a la Justicia”.

Por otro lado, expresó que “tenemos que alejarnos de cualquier manifestación prejuiciosa o violenta”, en relación a los incidentes ocurridos el pasado viernes durante la manifestación en Plaza de Mayo.

El lunes por la noche, en declaraciones al canal América TV, Macri aseguró que el Gobierno nacional está “trabajando y colaborando con la Justicia en todo lo posible” para dar con el paradero de Santiago Maldonado.

También, el mandatario lamentó los incidentes que se produjeron el viernes tras la masiva marcha a Plaza de Mayo en reclamo de la aparición con vida de Maldonado. “Lamento, lamento mucho”, señaló. “Estamos en un momento en el cual lo que no queremos es violencia; hay que seguir trabajando juntos”, concluyó el Jefe de Estado.