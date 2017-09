Finocchiaro criticó a docentes que “adoctrinan” a los alumnos

CASO MALDONADO

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró ayer que los docentes “deben trabajar sobre los temas de actualidad y no adoctrinar” a los alumnos, al cuestionar a los gremios docentes que instruyen a los maestros para tratar en las aulas la desaparición de Santiago Maldonado.

“Una cosa es tratar un tema de actualidad y otra, como pasaba con esos famosos cuadernillos, es acusar a una institución del Estado como la Gendarmería, cuando en la causa no aparece ninguna prueba y cuando la fiscal está diciendo que no puede relacionar a esa fuerza con el caso”, sostuvo.

Para el funcionario, “eso es adoctrinamiento” y marcó una diferencia: “Las escuelas no son islas y están inmersas en un contexto. Los que somos docentes sabemos cuándo termina nuestro rol docente y dónde empieza nuestro rol de militante político y de adoctrinamiento. No hay que hacerse los ingenuos, ni los hipócritas con esto”.