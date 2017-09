Randazzo aseguró que Cristina Kirchner no es una opción para 2019

EX MINISTRO

El candidato de Cumplir, Florencio Randazzo, viene sufriendo varias bajas luego de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En este marco, fue que habló sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner y analizó el futuro del peronismo de cara a las elecciones de 2019.

"A mí me cuesta imaginar a una Cristina de cara al futuro. Argentina va camino, en 2019, a una elección de características similares a las de 2015. Si queremos ganarle a la alternativa de centroderecha encarnada por Cambiemos habrá que construir una nueva mayoría que supere los 50 puntos. Y si hay alguien que no podrá superar nunca esos 50 puntos es Cristina Fernández de Kirchner", analizó Randazzo. El ex ministro expresó que "para muchos Cristina era la solución para derrotar al macrismo y quedó demostrado que no ha sido así. Nosotros lo adelantamos". "Yo se lo dije a ella cuando conversamos: 'Vos no tenés que ser candidata porque vamos a discutir sobre los errores del pasado en vez del presente'. Y el presente, insisto, es muy malo”, dijo el candidato a senador por Buenos Aires.