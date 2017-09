“Debemos salir de la antinomia actual: presidente versus ex presidenta”

PERONISMO

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, llamó a salir de lo que llamó la "antinomia actual presidente versus ex presidenta", en referencia a Mauricio Macri y Cristina de Kirchner.

El sanjuanino consideró además que la ex mandataria no es actualmente una referente dentro del peronismo.

En este sentido, entendió que Cristina de Kirchner propone "un proyecto a los bonaerenses para poder llegar al Senado" mediante el espacio Unidad Ciudadana y sostuvo que el kirchnerismo "ha provincializado su horizonte".

"Ella hoy participa de un partido que está por fuera del peronismo. Hoy al peronismo en la provincia de Buenos Aires lo representa Florencio Randazzo", puntualizó acerca de la ex mandataria.

Por otra parte, consideró que el presidente Mauricio Macri "está demostrando que no sólo el peronismo puede ejercer el poder", lo cual "tiene que ser un llamado de atención" para el Justicialismo. "Debemos salir de esa antinomia actual: presidente versus ex presidenta", sostuvo el gobernador sanjuanino.