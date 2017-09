La CGT no descarta un paro

REFORMA LABORAL

El secretario general adjunto de Camioneros y secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, afirmó que "no se descarta" que la central sindical convoque a "un paro general" en la reunión del Comité Confederado prevista para el próximo 25 de septiembre. "No se descarta un paro general, no se descartan otras movilizaciones", avisó el dirigente sindical, quien se quejó porque "este gobierno desprecia a los trabajadores".

Moyano sostuvo que en la reunión del 25 de septiembre "se va a discutir dentro de la CGT cómo se sigue confrontando a este gobierno que no escucha y que no recibe a los trabajadores".

"Nosotros no somos Brasil. En la primera que quieran meter la reforma se viene una pelea importante", esgrimió el dirigente camionero al ser consultado sobre una posible intención del Ejecutivo de aplicar una modificación al régimen laboral como lo hizo el principal socio de la Argentina en el Mercosur.

Para Moyano, "el gobierno está allanando todo el camino" para avanzar con una reforma similar a la aplicada en Brasil.

"Si llegan a obtener un triunfo seguramente van a salir con toda la propaganda y con toda la fuerza para imponer una reforma laboral que no va a perjudicar a los dirigentes o los sindicatos pero van a atacar a los trabajadores", sostuvo.