Massa pide “seriedad" al Gobierno

El candidato a senador por el frente 1País Sergio Massa sostuvo que hay que "conseguir que el Estado dé una respuesta sobre Santiago Maldonado" y le adjudicó al Gobierno "falta de profesionalismo, seriedad y objetividad" para tratar el tema.

"Tenemos que conseguir que el Estado dé una respuesta sobre Santiago Maldonado. El Estado tiene esa obligación porque tiene la tarea de cuidar a la gente, mucho más cuando estamos frente a una fuerza de seguridad sospechada de encubrir lo que sucedió", expresó el diputado nacional.

"La falta de profesionalismo, seriedad y objetividad con el que trataron este tema es muy grave", continuó el líder del Frente Renovador y apuntó a las versiones sobre la presencia de Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, en la provincia de Chubut el día de la desaparición de Maldonado.

Al respecto, indicó: "Dijeron que el jefe de gabinete de (la ministra Patricia) Bullrich no estaba en el sur y después que sí estaba, que pasó por la zona de casualidad. No podés mentir a todos todo el tiempo como si no hubiese hechos fácticos, con un día y una hora puntual".