Aumentaron las ventas de automotores y motos en el país

MERCADO

El patentamiento de automotores en agosto llegó a 84.687 vehículos, con un aumento de 4,8% sobre las 80.794 unidades patentadas en julio, en la comparación mensual, pero la variación marcó un crecimiento de 30,4% en la evolución de los ocho primeros meses de este año contra igual período de 2016 debido a que el acumulado de vehículos registrados fue de 618.941 frente a 474.777, respectivamente.

"No se detiene el crecimiento tanto en la comparación interanual y en el acumulado del año pero en el sector crece la preocupación porque la rentabilidad es mínima", expresó el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entidad que marcó que 84.687 vehículos patentados en agosto muestran también un crecimiento del 16,2 % en la comparación con el mismo mes de 2016 ya que en agosto del año pasado se habían patentado 72.866 unidades.

"Patentar casi 85.000 unidades en un mes que no sea enero es algo realmente asombroso, nada parece detener la voluntad de los clientes que están decididos a canalizar sus recursos en nuestro sector", destacó Dante Alvarez, presidente de Acara.

"De todas formas, no hay lugar ni para la euforia ni para festejos ya que estamos comercializando vehículos con una fuerte presión impositiva”, propició Alvarez.

Motos

A su vez, la división Motovehículos de Acara informó que el mes pasado se patentaron 57.304 unidades, lo que significa un incremento del 30,9% en la comparación interanual ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 43.772 unidades.

Si la comparación es contra julio, se observa que el crecimiento llega al 11,9% ya que se habían registrado 51.197 motos.

El acumulado de los ocho meses transcurridos del año llegó a los 434.055 motovehículos,un crecimiento acumulado del 48% en la comparación contra el acumulado del 2016 que había registrado 293.336 motos en el mismo período.