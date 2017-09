Durante julio la actividad industrial creció 5,9% y la construcción 20,3%

DATOS OFICIALES DEL INDEC

La actividad industrial creció durante julio el 5,9% en relación a igual mes del año pasado, mientras que la construcción avanzó el 20,3% en similar período, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con estas subas estadísticas, la actividad fabril acumuló en lo que va del año una suba del 0,8% mientras que la Construcción aumentó 8,9%, informó el organismo.

El aumento de la actividad industrial estuvo signada por un alza de aquellas actividades vinculadas, justamente, con la construcción, como la producción de acero crudo, que subió 12%, aluminio 9,2% y minerales no metálicos 15,2%.

A esto se le sumaron otros aumentos como los de la producción automotriz, que subió durante julio 2,5% interanual, y 5,8% en lo que va del año, y la Metalmecánica el 15,8% y 6,8% acumulada.

Por el contrario, el sector textil continuó en baja, con una merma de 3% en julio y 12,9% en lo que va del año; a lo que se suma la producción de caucho y plásticos, con una baja de 5,4% y 1,4% acumulado, y del rubro petróleo, con una reducción de 0,2% en el mes y 1,9% en el acumulado de los siete primeros meses del año.

Expectativas

En otra medición, el Indec consultó a los empresarios sobre cómo perciben el desarrollo de la demanda interna hasta octubre inclusive y el 38,7% de los encuestados previó un aumento en las compras fabriles, contra un 11,8% que anticipó una merma, mientras que el restante 49,5% aseguró que habrá un ritmo estable en la actividad.

Entre las firmas exportadoras, el 28,8% de las encuestadas anticipó una suba en la demanda, contra un 14,1 que vislumbró una disminución, mientras que el restante 57,1% no anticipó mayores cambios.

En el sector de la construcción, las expectativas reflejaron un amplio optimismo, ya que el 36% de los empresarios que se dedican a la obra privada creen que la actividad aumentará hasta octubre inclusive, y el restante 64% no anticipó mayores cambios.

Un panorama similar se reflejó entre los que realizan obras públicas, donde el 52% anticipó un crecimiento en la actividad, sólo el 4,2% prevé una disminución y el restante 43,8% no previó mayores cambios.

En el primer semestre del año la cantidad de personal empleado “en blanco” en el sector de la construcción ascendió a 435.585 trabajadores, 9,9% más que entre enero y junio del año pasado, informó el Indec.